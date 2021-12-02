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Единственный за сезон температурный рекорд. Осень-2021 в Киеве оказалась одной из самых сухих

Автор: Анастасия Рокитна

Осень-2021 в Киеве прошла почти без осадков и была теплее нормы. Средняя температура воздуха осенью составила +8,9 градусов, что на 0,2 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

"За сентябрь-октябрь в Киеве выпало лишь 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию", - сообщают метеорологи.

По их данным, холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября, когда температура под утро снизилась до -7,1 градуса, а теплее всего - 13 сентября. Тогда столбики термометров после полудня показали +27 градусов.

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