У ЄДЕССБ з‘явиться новий функціонал: користувачі і розробники обговорили його завдання

Зокрема, Козловська повідомила про наміри введення автоматичної будівельної ліцензії з класом наслідків СС3, що сприятиме подальшому подоланню корупції, про плани запустити мобільний додаток ЄДЕССБ, завантажити в систему діючу містобудівну інформацію і появу незабаром у мобільному додатку “Дія” будівельних послуг.

"Також плануємо оприлюднити для громадськості результати перевірок та оглядів об'єктів перед прийняттям в експлуатацію та запровадити комплексні послуги через атестованих осіб. Все це дозволить зменшити кількість відмов у наданні послуг, підвищити доступність будівельних послуг для населення і зменшити рівень корупції", - розповіла вона.

В свою чергу, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про плани внесення у ЄДЕССБ даних про пам'ятки архітектури. Її словами, підготовчу роботу з цього питання зараз завершують у Міністерстві культури

Також планується оновлення ДБН і саме від проектувальників у цьому напрямку важливо буде отримати зворотній зв'язок.

"Не менш важливим є і введення автоматичних ліцензій та дозволів. Завдяки цьому ми усунемо чиновників, щоб мінімізувати будь-які корупційні можливості. Об‘єктивно, по темпам цифровізації будівельна галузь сьогодні лідирує - ми планомірно реалізовуємо наш амбітний план - створення “держави в смартфоні", - зауважила Олена Шуляк.

Нагадаємо, 21 серпня у ЄДЕССБ запрацював оновлений функціонал публікації відомостей про кошторисну документацію щодо об'єктів, які будуються за державні чи публічні кошти.

Це дозволяє громадськості перевіряти витрати публічних коштів на будівництво, тобто попереджає будь-які махінації чи недоцільне витрачання коштів.