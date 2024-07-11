ЄДЕССБ стала головним запобіжником корупції у будівельній сфері: її функціонал хочуть розширити

За її словами, ЄДЕССБ створювалась 4 роки тому для цифровізації будівельного сектору України - для того, щоб всі процеси, що пов’язані з будівництвом, відбувалися виключно через неї. Раніше, зазначила Шуляк, паперові документи будівельного сектору могли підроблювати, губити та розглядати, пришвидшуючи чи призупиняючи механізми їх отримання. Однак із появою ЄДЕССБ їх перевели в онлайн-формат, що в рази економить час користувачів і убезпечує їх від шахрайських дій - кожен крок одразу фіксується в системі.

"З появою ЄДЕССБ всі процеси відбуваються в онлайн-форматі, кожен крок фіксується, а будь-які спроби шахрайства одразу помітні в е-системі. Більше того, за попередніми підрахунками, антикорупційний ефект за весь час роботи системи від цифрових послуг в сфері будівництва сягає 11,2 млрд грн", - наголосила Шуляк.

При цьому, вона зазначила, що на момент її запуску перехід від паперових форм документообігу до електронних здавався суб‘єктам містобудування чимось неможливим. А зараз ЄДЕССБ стала не лише звичною, але і обов‘язковою.”, - підкреслила Олена Шуляк.

Парламентарка додала, що з початку роботи ЄДЕССБ до неї доєдналися понад 105 тисяч зареєстрованих користувачів, які працюють у ній. Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю, замовники будівництва, девелопери та інші. У ЄДЕССБ вони отримують всі необхідні документи без візиту в державні органи. За чотири роки роботи ЄДЕССБ було надано до 163 тисяч таких послуг через "Дію". А будівельними послугами в ЦНАПах, за весь період існування системи, скористалися майже 300 тисяч разів.

Зокрема, зауважила Шуляк, через ЄДЕССБ вже видано 65,5 тисяч містобудівних умов і обмежень - один із найважливіших документів для початку проектування великих об'єктів будівництва, таких як житлові комплекси, заводи виробничі підприємства, офісні центри, мости.

При цьому, найбільше досягнення, котре відчули і забудовники, і громадяни, які будують приватні житлові будинки – зменшення термінів розгляду заявок за рахунок впровадження черговості розгляду. Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) наразі розглядає заявки на початок будівництва протягом 24 годин. Раніше, до запровадження ЄДЕССБ і черговості, ці ж документи могли розглядатися до 6 місяців.

У поточному році у ЄДЕССБ запрацював функціонал, що дозволяє забудовникам реєстрацію спеціального майнового права (СМП) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Первинна реєстрація стала автоматичною - без участі державного реєстратора.

"Сьогодні на порталі ЄДЕССБ від замовників будівництва вже більше 50 заяв про це. Крім того, користувачі е-системи розпочали внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації СМП близько 100 об'єктів будівництва. У рамках тестування автоматичної первинної реєстрації СМП - вже зареєстровано декілька об’єктів будівництва", - розповіла Олена Шуляк.

Ще один важливий функціонал ЄДЕССБ - електронний кабінет Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Через нього посадовці агентства зможуть отримувати доступ до даних, внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи. Також представники НАЗК зможуть отримувати статистику з ведення об‘єктів і комунікувати з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

Шуляк також додала, що в рамках затвердження "Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки" до грудня 2025 року в ЄДЕССБ потрібно інтегрувати всю містобудівну документацію.

Нардепка підкреслила, що обсяги наданих адмінпослуг через ЄДЕССБ постійно зростають. Тільки у першому кварталі 2024 року зростання обсягів наданих адмінпослуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає в середньому 20-40%. Але функціонал е-системи планують розширювати і надалі.

Наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати: