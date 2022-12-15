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ECOSOC виключив Іран з Комісії ООН зі становища жінок

Фото: ECOSOC підтримав виключення Ірану з Комісії ООН зі становища (VNY / lavocedinewyork.com)
Автор: Володимир Костирін

Економічна та Соціальна Рада Організації Об'єднаних Націй (ECOSOC) проголосувала за виключення Ірану з Комісії ООН зі становища

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Голосування щодо проекту резолюції, підготовленого США, було 29 проти 8 при 13 утриманих у середу, 14 грудня.

Прагнення виключити Іран було ініційовано Штатами в листопаді після того, як по всій країні спалахнули протести після смерті 22-річного Махсі Аміні, затриманої "поліцією моралі".

Рішення ECOSOC про виключення Ісламської Республіки Іран з Комісії ООН зі становища жінок державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "безпомилковим сигналом підтримки з усього світу мужньому народу Ірану, і особливо іранським жінкам і дівчатам, які залишаються безстрашними, незважаючи на жорстокість і насильство, вчинили них іранським режимом", передає прес-служба Держдепу США.

У релізі зазначається, що Штати пишаються тим, що працювали з партнерами з ECOSOC над виключенням Ірану з Комісії зі становища жінок - "органу, чиї цінності та місію висміює режим".

"Сполучені Штати знову заявляють про нашу непохитну підтримку народу Ірану", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше у грудні Канада ввела санкції проти Росії та Ірану за порушення прав людини.

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