"єЧерга" для автобусів: перевізники зможуть обрати час перетину кордону на 20 пунктах пропуску

Міжнародні перевізники пасажирів зможуть заздалегідь обрати час для перетину кордону. Послуга "єЧерга" запрацює ще у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиноюю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"єЧерга" працюватиме у пунктах пропуску:

Смільниця - Кросьценко (Польща);

Угринів - Долгобичув (Польща);

Лужанка - Берегшурань (Угорщина);

Малий Березний - Убля (Словаччина) доступний тільки для мікроавтобусів.

За даними Міністерства, рух автобусів у новій черзі, що має назву "За розкладом" почнеться з 2 вересня о 12:00. А ось реєстрація у новий тип черги буде доступна з 12:00 30 серпня.

"єЧерга" поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси.

На яких пунктах працює послуга

Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до Мамалига - Крива та Могилів-Подільський - Отач додадуться: