ЄC найближчими днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg

Новий пакет, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення Росії, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей Москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають Москві в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

Євросоюз спільно з G7 працює над створенням механізму, який дасть змогу відстежувати переміщення алмазів через кордони, долаючи побоювання, що будь-яка заборона призведе до того, що торгівля просто буде переспрямована в інші країни.

Очікується також, що ЄС розширить список заборонених товарів, які Росія може використовувати у військових цілях. Основна увага Євросоюзу і його союзників була спрямована на те, щоб перешкодити зусиллям Кремля з придбання коротшого списку найважливіших товарів, необхідних для створення і постачання зброї, і в рамках цих зусиль вони прагнули чинити дипломатичний тиск на треті країни, які допомагають Москві.

Санкції проти РФ

Зазначимо, що 11-й пакет європейських санкцій проти Росії набув чинності 23 червня. Його Євросоюз ухвалив 21 червня.

Влітку президент Володимир Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Крім цього видання Bloomberg повідомляло, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включений до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

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