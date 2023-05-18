UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄБРР збільшить капітал для нарощування підтримки України

Фото: ЄБРР збільшить капітал для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує збільшити капітал на 3-5 мільярдів євро. Це дозволить продовжити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

На щорічних зборах ЄБРР у Самарканді керуючі визнали, що для роботи банку в Україні, яка активізувалася після російського вторгнення у лютому 2022 року, буде потрібна додаткова підтримка акціонерів. Пропозиція має бути схвалена до кінця 2023 року.

Як зазначається у повідомленні, коли обставини дозволять провести повну реконструкцію в Україні, фінансові проблеми стануть величезними. Остання міжнародна оцінка, заснована на збитках, завданих під час війни у 2022 році, передбачає, що вартість реконструкції може досягати 411 млрд доларів США.

"З огляду на масштаби фінансових проблем, пов'язаних із підтримкою України, збільшення сплаченого капіталу є найбільш ефективною формою підтримки, яку можуть надати акціонери", - заявила президент ЄБРР. Оділь Рено-Бассо.

ЄБРР у 2022 році надав Україні 1,7 млрд євро кредитів та залучив ще 200 млн євро від банків-партнерів. Минулого року підтримка ЄБРР для України включала надання 150 млн євро екстреної ліквідності "Укрзалізниці", загалом 520 млн євро "Укренерго" та пакет у розмірі 500 млн євро "Нафтогазу".

У разі схвалення, збільшення капіталу стане третім випадком, коли акціонери банку погодилися на це. ЄБРР було засновано у 1991 році з капіталом у 10 млрд екю 40 країнами та двома міжнародними організаціями. У 1996 році капітал подвоївся до 20 млрд екю, а потім збільшився після світової фінансової кризи до 30 млрд євро у 2010 році.

Нагадаємо,Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України у 2023 році на рівні 1% та на 3% у 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄБРРбанки