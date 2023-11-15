UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄБРР збільшить капітал на 4 млрд євро для зростання інвестицій в Україну

Фото: ЄБРР збільшить капітал на 4 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) рекомендувала керуючим банку схвалити збільшення капіталу на 4 млрд євро, щоб забезпечити значні та стійкі інвестиції в Україну зараз та в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Схвалення Ради директорів є першим кроком в офіційному процесі збільшення капіталу ЄБРР із нинішнього рівня 30 млрд євро. Керівники ухвалять остаточне рішення до кінця 2023 року.

Як зазначається у повідомленні, сьогоднішнє рішення відповідає визнанню того, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку зараз і в майбутньому після повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з пропозицією, додатковий капітал дозволить ЄБРР продовжувати забезпечувати стійкий рівень інвестицій в Україну у воєнний час у розмірі 1,5 млрд євро на рік, а також збільшити свої щорічні інвестиції в Україну до 3 млрд євро в майбутньому.

Якщо керуючий схвалить цю пропозицію, це буде третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, прийнятих у 1996 та 2010 роках. Збільшення капіталу набуде чинності з кінця 2024 року, а перші виплати надійдуть на початку 2025 року.

Інвестиції ЄБРР в Україну

Зазначимо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчої безпеки, корпоративному секторі.

За останні 30 років ЄБРР був найбільшим інституційним інвестором в Україні з сукупним обсягом інвестицій понад 18 млрд євро в більш ніж 500 проектів.

У жовтні 2023 року ЄБРР поставив за мету направити не менше 3 млрд євро фінансування у реальну економіку України у відповідь на вторгнення Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄБРРбанки