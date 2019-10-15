В ЕБРР заявили, что пересмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине и отпугнет инвесторов

Украина выплатит по решениям международных судов значительно больше средств, чем хотят сэкономить инициаторы пересмотра зеленого тарифа. Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина, передает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Она напомнила, что некоторые страны осуществили ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа и получили судебные иски в международный арбитраж, которые проиграли.

"Были случаи. Но затем платежи по международным арбитражам превысят те суммы, которые они сейчас сэкономят. Тогда какой смысл даже с точки зрения расчетов это делать?", - заявила Еремина.

Она выразила надежду, что инициатива представителей украинской власти снизить зеленый тариф не будет реализована и иностранных инвесторов не испугал процесс обсуждения такой возможности.

"Я надеюсь, что еще инвесторы не отвернулись от Украины и осторожно смотрят в нашу сторону. Я надеюсь, просто не произойдет каких-то кардинальных шагов и что диалог будет эффективен, и представители комитета услышат аргументы, которые фактически работают в интересах Украины и всех жителей этой страны", - отметила Еремина.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный пересмотр зеленых тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их согласно закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Напомним, комитет ВР по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.