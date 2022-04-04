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ЕБРР заблокировал России и Беларуси доступ к ресурсам и экспертизе банка

Новина українською →
Москва, Понедельник 04 апреля 2022 12:39
ЕБРР заблокировал России и Беларуси доступ к ресурсам и экспертизе банка Фото: ЕБРР заблокировал России и Беларуси доступ (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил жесткие меры в отношении Российской Федерации и Беларуси после вторжения в Украину. Доступ РФ и Беларуси к ресурсам банка официально и немедленно приостановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Это означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на приостановку или полное прекращение выборки средств по существующим проектам.

ЕБРР уже объявил, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила: "Прискорбно, что мы вынуждены предпринимать подобные шаги после стольких лет сотрудничества с обеими странами. Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам иного выбора, кроме как осудить эти действия и не только на словах. Подобная реакция также необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества".

В настоящее время ЕБРР сосредоточил свое внимание на предоставлении пакета поддержки на сумму 2 миллиарда евро для Украины, а также других государств региона, которые столкнулись с проблемой беженцев из этой страны. ЕБРР также выразил готовность принять участие в программе реконструкции Украины, как только позволит ситуация.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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