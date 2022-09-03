ЕБРР предоставил 97 млн евро "Укрэнерго" для улучшения ликвидности

ЕБРР предоставил кредитные средства НЭК "Укрэнерго" для улучшения ликвидности компании, чтобы она могла обеспечивать стабильную работу энергосистемы и осуществлять расчеты перед предприятиями ВИЭ и с атомной генерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕБРР.

Как указывает ЕБРР, цель финансовой помощи состоит в том, чтобы обеспечивать свет в стране, экономика которой сильно пострадала от войны с Россией.

В сообщении уточняется, что банк и украинские власти договорились о перепрофилировании двух траншей кредита для "Укрэнерго" на 97,3 млн евро и 50 млн евро, которые компания привлекла в мае.

Всего ЕБРР предоставляет Укрэнерго 147 млн евро.

Как сообщалось, задолженность "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства зеленой электроэнергии в Украине составляет 14,5 млрд грн.