ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕБРР предоставил 97 млн евро "Укрэнерго" для улучшения ликвидности

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 13:37
ЕБРР предоставил 97 млн евро "Укрэнерго" для улучшения ликвидности Фото: ЕБРР предоставил 97 млн евро "Укрэнерго" для улучшения ликвидности (ebrd.com)
Автор: Артем Горовенко

ЕБРР предоставил кредитные средства НЭК "Укрэнерго" для улучшения ликвидности компании, чтобы она могла обеспечивать стабильную работу энергосистемы и осуществлять расчеты перед предприятиями ВИЭ и с атомной генерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕБРР.

Как указывает ЕБРР, цель финансовой помощи состоит в том, чтобы обеспечивать свет в стране, экономика которой сильно пострадала от войны с Россией.

В сообщении уточняется, что банк и украинские власти договорились о перепрофилировании двух траншей кредита для "Укрэнерго" на 97,3 млн евро и 50 млн евро, которые компания привлекла в мае.

Всего ЕБРР предоставляет Укрэнерго 147 млн евро.

Как сообщалось, задолженность "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства зеленой электроэнергии в Украине составляет 14,5 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕБРР Укрэнерго
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"