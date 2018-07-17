ЕБРР назначил нового управляющего директора в секторе финансовых учреждений

Новости Экономика 17.07.2018 - 13:28
Фото: Франсис Малиж (РБК-Украина)
Фото: Франсис Малиж (РБК-Украина)

Франсис Малиж назначен новым управляющим директором ЕБРР в секторе финансовых учреждений

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Франсиса Малижа новым управляющим директором в секторе финансовых учреждений. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Как сообщается, после назначения Малиж также сохранит свою нынешнюю должность управляющего директора в Восточной Европе и на Кавказе до тех пор, пока не будет назначен преемник и завершена полная передача дел. Отмечается, что это будет свидетельствовать о приверженность ЕБРР к Украине, Беларуси, Молдове, Армении, Грузии и Азербайджану.

Сообщается, что Малиж приступит к новой должности в августе, и заменит Ника Тессимана, который уходит из ЕБРР.

"Отдел финансовых учреждений, в котором я провел мои первые годы в ЕБРР, является отлично работающим механизмом, и я счастлив и горжусь тем, что снова присоединился к команде. В то же время регион Восточной Европы и Кавказа занимает центральное место в ЕБРР, и мне очень повезло возглавить эту команду хороших коллег в трудные времена, пока я не смогу оставить ее в надежных руках", - заявил Малиж.

Напомним, ранее Малиж заявлял, что ЕБРР открыт к диалогу с Украиной о предоставлении кредита на закупку газа.

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Теги:  ЕБРР,  финучреждения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС