ЄБРР призначив нового управляючим директора в секторі фінансових установ

Франсіс Маліж призначений новим управляючим директором ЄБРР в секторі фінансових установ

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) призначив Франсіса Маліжа новим управляючим директором у секторі фінансових установ. Про це повідомляється на сайті ЕБРР.

Як повідомляється, після призначення Маліж також збереже свою нинішню посаду керуючого директора в Східній Європі та на Кавказі до тих пір, поки не буде призначений наступник і завершена повна передача справ. Наголошується, що це буде свідчити про прихильність ЄБРР до України, Білорусі, Молдові, Вірменії, Грузії та Азербайджану.

Повідомляється, що Маліж приступить до нової посади в серпні, і замінить Ніка Тессімана, який йде з ЄБРР.

"Відділ фінансових установ, в якому я провів мої перші роки в ЄБРР, є відмінно працюючим механізмом, і я щасливий і пишаюся тим, що знову приєднався до команди. У той же час регіон Східної Європи і Кавказу займає центральне місце в ЄБРР, і мені дуже пощастило очолити цю команду хороших колег у важкі часи, поки я не зможу залишити її в надійних руках", - заявив Маліж.

Нагадаємо, раніше Маліж заявляв, що ЄБРР відкритий до діалогу з Україною про надання кредиту на закупівлю газу.