ЄБРР надасть 200 млн євро на модернізацію автошляху від Львова до польського кордону

За даними прес-служби, у грудні 2020 року ЄБРР погодився надати суверенний кредит у розмірі 450 млн євро, який мав бути переданий Укравтодору на умовах субкредиту. Ці кошти призначались для фінансування будівництва та покращення транспортно-експлуатаційного стану автошляхів навколо Києва, Одеси та Львова. Вибірка цього кредиту, розділеного на три транші, триває.

Але розв’язана Росією війна проти України порушила торговельну логістику через українські чорноморські порти і спричинила переорієнтацію вантажопотоків на суходільні маршрути, що йдуть через Західну Україну до ЄС, зазначили в ЄБРР.

У зв’язку з цим уряд України переглянув пріоритети і звернувся з проханням перепризначити наявні кошти на фінансування ремонту ділянки автодороги M-09 між Львовом і Равою-Руською. Ця дорога є основним маршрутом між Львовом і Варшавою та частиною коридору TEN-T, інтенсивність руху в якому значно зросла після початку війни.

"Наразі існує невідкладна потреба в покращенні стану цієї автодороги, а також реалізації критично важливих заходів дорожньої безпеки (у тому числі встановленні бар’єрів між автомобільною та велосипедною інфраструктурою для сполучення між населеними пунктами на маршруті) та кліматичної адаптації",- йдеться в повідомленні.

Ремонт цієї автодороги покращить існуюче транспортне сполучення не лише в Україні, а й між Україною та сусідніми країнами ЄС, а також сприятиме зменшенню вантажних логістичних витрат. Покращення стану автошляху М-09 відповідає спільним пріоритетам уряду України та його партнерів, пов’язаним з розвитком альтернативних транспортних маршрутів для полегшення експортно-імпортної логістики критично важливих товарів (у тому числі сільськогосподарської продукції та критично важливого імпорту) згідно з ініціативою "Шляхи солідарності" та у рамках реагування на війну в Україні.

Кредити ЄБРР

Перепризначений кредит для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України є частиною підтримки реального сектору української економіки, яку ЄБРР надає у п’яти пріоритетних сферах: критично важлива інфраструктура, енергетика, продовольча безпека, торговельне фінансування та підтримка приватного сектору.

Співпраця між банком та агентством має довгу історію - за останні 20 років ЄБРР профінансував проекти ремонту та реконструкції автодоріг на загальну суму 1,2 млрд євро.