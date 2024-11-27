ЄБРР може долучитись до прискорення будівництва зеленої енергетики в Україні

"Ми підтримуємо концепцію Фонду, оскільки він може стати ключовим драйвером життєздатності майбутніх інвестицій, спрямованих на підвищення стійкості української енергетичної системи та прискорення розгортання проектів з відновлюваної енергетики в Україні", – сказала Єрьоміна.

Разом з тим, Олександр Мельник, член правління Європейсько-Українського енергетичного агентства, партнер GOLAW, пояснив, що мова йде про створення Фонду страхування комерційних ризиків, який забезпечуватиме інвесторам передбачуваність у поверненні інвестицій.

За словами Мельника, саме міжнародні фінансові організації можуть сприяти розбудові нових зелених енергетичних потужностей в Україні шляхом підтримки ідеї створення та роботи Фонду гарантування комерційних ризиків.

"Створений міжнародними фінансовими організаціями такий Фонд убезпечить приватні (інвестиції - ред.) ВДЕ від коливань на ринку електроенергії, гарантуючи мінімальну ціну на електроенергію", - підкреслив Мельник.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.