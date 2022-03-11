ЕБРР крайне встревожен ситуацией на захваченной Чернобыльской АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) крайне обеспокоен последними событиями на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в Украине. Станция уже две недели захвачена российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.
"ЕБРР, который с 1995 года управляет международными фондами на сумму более 2,5 млрд евро для преобразования Чернобыля, считает, что недавние события ставят под угрозу достижения десятилетий успешного международного сотрудничества по обеспечению безопасности объекта", - говорится в сообщении.
Позиция Банка в отношении ЧАЭС полностью согласуется с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и основана на следующих соображениях безопасности и защиты:
"Помимо Чернобыля, по Украине насчитывается 15 блоков типа ВВЭР. Они имеют относительно слабую защитную оболочку и не выдержат прямого попадания, что может привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении.
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