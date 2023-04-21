ЄБРР допоможе Києву посилити енергетичну безпеку, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з президенткою банку Оділь Рено-Бассо. Обговорювали розширення співробітництва, зокрема шляхом нових проектів у галузі енергетичної безпеки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"За результатами Інвестиційного форуму Києва, що відбувався в Брюсселі наприкінці 2022 року, українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро. Воно спрямоване на широкий спектр проектів підтримки енергетичної безпеки Києва, надання екстреної допомоги ліквідності для муніципальних активів, компенсації втрат імпорту та інше. Навіть в цей складний час для України ЄБРР усіляко намагається допомогти Києву. І ми за це дуже вдячні", - заявив Кличко.

Мер Києва також наголосив, що ЄБРР - давній і надійний партнер Києва. Лише у рамках Програми ЄБРР "Зелені міста" Київ втілює проекти на загальну суму 320 млн євро. Зокрема - проект "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ", яким передбачено 180 млн євро на оновлення рухомого складу громадського транспорту. З них на вагони метро - 50 млн євро, на трамваї - 60 млн євро.

На комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа" - 10 млн євро, на капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро - 60 млн євро.

Також за підтримки ЄБРР столична влада втілює проект "Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва" на суму 140 млн євро.

"Зокрема, йдеться про модернізацію обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, реконструкцію 8 великих котелень; капітальний ремонт теплових мереж; закриття 45 малих неефективних котелень із перепідключенням споживачів; створення системи дистанційного збору та аналізу інформації. Наразі проект призупинено через війну в Україні", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Данії та Нідерландів та обговорив допомогу у відновленні українських громад, що постраждали від російської агресії.