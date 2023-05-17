EBA закликала Офіс президента взяти під особистий контроль боротьбу з нелегальним ринком тютюну
Європейська бізнес асоціація (EBA) вважає ситуацію на ринку нелегальної тютюнової продукції критичною й закликає Офіс президента взяти під особистий контроль боротьбу з нелегальним ринком тютюну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення асоціації.
Так, в лютому 2023 року рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 20,2% - тобто загальна тенденція майже не змінилась у порівнянні з минулорічними показниками. До прикладу, минулорічне дослідження у серпні показало, що рівень тіні в індустрії сягнув рекордних 21,9%.
За даними ЕВА, якщо конвертувати відсоткові показники в реальні цифри - бюджет України втрачає 22 млрд грн на рік у вигляді несплачених податків від нелегального ринку тютюнової продукції.
"Ситуація в країні не проста, так. І, так, існує чимало задач, які потребують уваги влади, різних державних органів. Але все ж має бути пріоритетність. І боротьба з тінню, в контексті економічного відновлення, має бути в ТОПі. Бо коли, з одного боку, бачиш схожі результати, вірніше, їх відсутність в питанні боротьби з тінню, з іншого, чуєш в бізнес-колах інформацію про посилення тиску правоохоронних органів саме на прозорий бізнес - виникає купа риторичних питань щодо того, чого ми як країна зможемо досягти, слідуючи такому курсу. Зокрема, залучити нові інвестиції це навряд допоможе. Бо крім ризиків безпекових з’являються ще і внутрішні", - заявила виконавча директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко.
Асоціація наголошує, при таких критичних показниках нелегального ринку правоохоронцям необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль аби ситуація в країні почала покращуватись.
"Водночас, видається, що доречним би було, аби ситуацію з тінню взяв під особистий контроль Офіс президента України та контролював ефективність цієї боротьби, результативність. Адже це прямо впливає на репутацію країни і в жодному разі не можна допустити, аби вона погіршилась", - резюмували в ЕВА.
Нагадаємо, раніше парламентський фінкомітет на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі України провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини.
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