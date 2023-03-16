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EBA стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці

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Четвер 16 березня 2023 12:53
EBA стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці Фото: EBA стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українська бізнес-спільнота занепокоєна тим, як розвиваються газовий та енергетичний сектори в Україні. Напрямок, який обрала держава, може негативно вплинути на її спроможність виконати зобов’язання, пов’язані з членством у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської бізнес асоціації (EBA).

Так, в Європейській бізнес асоціації стурбовані недотриманням ринкових принципів та досягнутих реформ в українському газовому секторі. Зокрема, Третього енергетичного пакету, який імплементований в українське законодавство.

"Введення єдиного оператора газорозподільних мереж (в рамках державної енергетичної компанії), який надаватиме послуги із розподілу газу на більшості території України, у структуру вертикально інтегрованого підприємства, вже присутнього у видобутку, торгівлі, постачанні та розподілі газу, не повністю співвідноситься з acquis ЄС та зобов‘язаннями України як кандидата в енергетичній сфері", - йдеться у листі.

Його від імені EBA було направлено до посла ЄС та голови представництва Європейського союзу в Україні пана Матті Маасікаса, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства пана Артура Лорковського, президента МВФ пана Ваграма Степаняна, заступника Генерального директора - Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення (DG NEAR) пані Катарини Матернової.

В EBA сподіваються, що ситуація буде ретельно розглянута, оскільки є попередження, що така концентрація може серйозно і негативно вплинути на всю структуру ринку та попередні події щодо реформування газового ринку України.

2 лютого 2023 року Європейська Комісія опублікувала Аналітичний звіт згідно з повідомленням комісії Європейському парламенту, Європейській раді та висновку комісії Ради щодо заявки України на членство в Європейському Ссоюзі.

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