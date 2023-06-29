У EBA сподіваються на подальше послаблення валютних обмежень

"Прийняті послаблення є позитивним кроком для майбутніх інвестицій в Україну, які держава активно намагається залучити для відбудови країни", - йдеться в ньому.

Проте в EBA додали, що для сектору бізнесу надзвичайно важливо отримати можливість виконувати свої поточні зобов’язання по кредитах, отриманих до введення режиму воєнного стану. Це беззаперечно впливає на стійкість та операційну діяльність компаній під час воєнного стану, а також на їх міжнародний кредитний рейтинг.

"Додатковим фактором слугує і те, що саме компанії, які вже залучили іноземний капітал, будуть продовжувати інвестувати в країну, незважаючи на військовий стан та стануть прикладом для подальшого фінансування відновлення України", - підкреслили в EBA.

В асоціації наголосили, що не виконання поточних боргових зобов’язань негативно вплине на поточну операційну діяльність бізнесу та темпи майбутньої української відбудови.

"Сподіваємося на те, що ситуація на валютному ринку зберігатиметься стабільною та дозволятиме Національному банку продовжити поступове зняття тимчасових валютних обмежень, запроваджених Постановою НБУ від 24 лютого 2022 року №18, та врахувати всі пропозицій бізнес-спільноти вже у найближчий час", - підсумували в EBA.

Нагадаємо, Національний банк дав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів.