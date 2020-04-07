EBA призывает НКРЭКУ рассматривать переход на стимулирующее тарифообразование после карантина

Комитет энергетики Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) призвала НКРЭКУ перенести рассмотрение вопроса стимулирующего тарифообразования распределения электроэнергии с 8 апреля на период после карантина. Об этом говорится в обращении бизнес-ассоциации, передает РБК-Украина.

По мнению ЕВА, сейчас все усилия компаний и властей направлены на борьбу с распространением коронавирусного заболевания, поэтому участники рынка электроэнергии и представители общественности не могут полноценно обсудить и вынести предложения к представленной методологии. НКРЭКУ будет сложно провести полноценное публичное обсуждение документов, собрать позиции всех участников рынка и государственных органов и согласовать их между собой.

ЕВА отмечает, что реформа стимулирующего тарифообразования является важным и долгожданным для участников рынка. Но пока этот вопрос не может быть полноценно обсужден всеми участниками энергорынка поскольку все усилия компаний и власти сейчас направлены на борьбу с коронавірусним заболеванием и обеспечения стабильности энергетического рынка в условиях карантина. Кроме того, карантинные меры и ограничения не позволят всем заинтересованным в рассмотрении принять участие в заседании.

"Просим учесть тот факт, что реформа, нацеленная на введение стимулирующего тарифообразования, является долгожданным для участников рынка, однако ее обсуждения и согласования должны проводиться во время чрезвычайной ситуации в стране, когда будет сложно провести полноценное публичное обсуждение документов, собрать позиции всех участников рынка и государственных органов и согласовать их между собой, поскольку приоритеты компаний и власти сейчас направлены на решение первоочередных вопросов", - отмечено в обращении к НКРЭКУ.

В Европейской бизнес ассоциации предлагают исключить вопросы стимулирующего тарифа с рассмотрения комиссией регулирования 8 апреля и начать публичное обсуждение после окончания карантинно-ограничивающих мер.

Кроме того, комитет энергетики ЕВА отмечает, что мероприятия, связанные с карантином, значительно усложнили работу компаний-членов. Речь идет о запрете взимания штрафов и ограничения электроснабжения должников, что приводит к снижению уровня оплат за электроэнергию. Если ситуация будет продолжаться, участники рынка электроэнергии столкнутся с серьезной угрозой кризисного состояния.

"Мы считаем, что на период действия карантина урегулирования финансовых отношений на рынке электрической энергии между его участниками является приоритетной задачей для регулятора и правительства", - утверждает комитет энергетики Ассоциации.

Напомним, на сайте НКРЭКУ опубликовано постановление, согласно которой 8 апреля должно рассматриваться Методика стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения.