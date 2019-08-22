ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕБА поддерживает изменение подходов к расчетам за распределение газа

Новости » Энергетика    22.08.2019 - 13:52
ЕБА поддерживает изменение подходов к расчетам за распределение газа
Иллюстративное фото (104.ua)

Эксперты убеждены, что предложенный подход имеет ряд существенных преимуществ

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает одобренный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проект постановления, которым предусматривается изменение подходов к расчетам за услуги распределения природного газа и процедуры установления тарифов операторов газораспределительной системы. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Эксперты Ассоциации убеждены, что предложенный этим документом подход имеет ряд существенных преимуществ, а именно:

  • будет способствовать унификации подходов в тарифообразовании операторов газового рынка Украины;
  • является более понятным для представителей отрасли, поскольку на практике механизм заказанной мощности уже реализуется на рынке природного газа для оператора газотранспортной системы;
  • уменьшит финансовую нагрузку на бытового потребителя в отопительный период;
  • обеспечит равномерное поступление средств Операторам ГРС в течение года, а следовательно позволит более эффективно планировать свою деятельность и поддерживать газораспределительные системы в надлежащем состоянии;
  • предполагает учет понятных, в частности, для бытового потребителя, данных фактического потребления природного газа в течение предыдущих периодов;
  • дает возможность промышленным потребителям заказать величину мощности самостоятельно, при этом оставаясь ответственными за ее превышение

"Учитывая это, Ассоциация выражает поддержку проекта постановления и считает, что предложенные им преобразования будут способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости рынка природного газа для его участников", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" запускает продажу газа населению по "летним" ценам Из-за низких зарплат в "Днепропетровскгазе" остаются вакантными около 800 должностей
Новости Украины тарифыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь