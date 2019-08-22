ЕБА поддерживает изменение подходов к расчетам за распределение газа
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Эксперты убеждены, что предложенный подход имеет ряд существенных преимуществ
Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает одобренный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проект постановления, которым предусматривается изменение подходов к расчетам за услуги распределения природного газа и процедуры установления тарифов операторов газораспределительной системы. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.
Эксперты Ассоциации убеждены, что предложенный этим документом подход имеет ряд существенных преимуществ, а именно:
- будет способствовать унификации подходов в тарифообразовании операторов газового рынка Украины;
- является более понятным для представителей отрасли, поскольку на практике механизм заказанной мощности уже реализуется на рынке природного газа для оператора газотранспортной системы;
- уменьшит финансовую нагрузку на бытового потребителя в отопительный период;
- обеспечит равномерное поступление средств Операторам ГРС в течение года, а следовательно позволит более эффективно планировать свою деятельность и поддерживать газораспределительные системы в надлежащем состоянии;
- предполагает учет понятных, в частности, для бытового потребителя, данных фактического потребления природного газа в течение предыдущих периодов;
- дает возможность промышленным потребителям заказать величину мощности самостоятельно, при этом оставаясь ответственными за ее превышение
"Учитывая это, Ассоциация выражает поддержку проекта постановления и считает, что предложенные им преобразования будут способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости рынка природного газа для его участников", - говорится в сообщении.