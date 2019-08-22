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ЄБА підтримує зміну підходів до розрахунків за розподіл газу

Новини » Енергетика    22.08.2019 - 13:52
ЄБА підтримує зміну підходів до розрахунків за розподіл газу
Ілюстративне фото (104.ua)

Експерти переконані, що запропонований підхід має низку суттєвих переваг

Європейська Бізнес Асоціація підтримує схвалений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проект постанови, яким передбачається зміна підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу та процедури встановлення тарифів операторів газорозподільної системи. Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

Експерти Асоціації переконані, що запропонований цим документом підхід має низку суттєвих переваг, а саме:

  • сприятиме уніфікації підходів у тарифоутворенні операторів газового ринку України;
  • є більш зрозумілим для представників галузі, оскільки на практиці механізм замовленої потужності вже реалізується на ринку природного газу для оператора газотранспортної системи;
  • зменшить фінансове навантаження на побутового споживача в опалювальний період;
  • забезпечить рівномірне надходження коштів Операторам ГРМ протягом року, а отже дозволить більш ефективно планувати свою діяльність та підтримувати газорозподільні системи в належному стані;
  • передбачає врахування зрозумілих, зокрема, для побутового споживача, даних щодо фактичного споживання природного газу протягом попередніх періодів;
  • дає змогу промисловим споживачам замовити величину потужності самостійно, при цьому залишаючись відповідальними за її перевищення.

"З огляду на це, Асоціація висловлює підтримку проекту постанови і вважає, що запропоновані ним перетворення сприятимуть підвищенню прозорості й прогнозованості ринку природного газу для його учасників", - йдеться у повідомленні.

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