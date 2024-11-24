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В EBA назвали 3 причини, які заважають швидкій відбудові енергетики

Фото: держава має залучати інвесторів до відбудови енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Держава має забезпечити вирішення фінансових проблем на енергоринку, щоб повернути довіру інвесторів і залучити їх до більш швидкого та якісного будівництва нових енергетичних потужностей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову комітету з енергетики Європейської бізнес асоціації Ярину Скороход.

"Через постійні атаки постає логічне питання про побудову нових потужностей. Та попри це, перспективи нової генерації залишаються туманними", - заявила Скороход.

За її словами, першою проблемою є те, що інвестори не бачать сенсу вкладати у ринок електроенергії, де ціни  регулюються вручну. 

"Прайс-кепи, встановлені ще у 2019 році, досі стримують розвиток генерації та унеможливлюють ефективний імпорт. Це змушує "Укренерго" купувати дорогу аварійну допомогу, а іноді - вводити обмеження", - пояснила Скороход.

На думку співголови комітету, попри очевидні проблеми, регулятор поки не змінив цінові обмеження. 

Другою проблемою Скороход називає наявність кругових боргів в енергетиці, які обраховуються десятками мільярдів гривень. 

"І це лише вершина айсбергу, бо головне, що немає бодай плану для погашення цих боргів", - підкреслює Скороход. 

Ще одним важливим викликом експертка називає потребу фінансування "Укренерго" у повному обʼємі для оперативних ремонтів. 

Скороход розповіла, що запропонований тариф "Укренерго" дає обережний позитивний сигнал для галузі ВДЕ. На неї закладено 23,7 млрд грн, також НКРЕКП пропонує включити в тариф минулорічні борги у 2,7 млрд грн. 

"Тому інвестори сподіваються, що рішення буде прийнято найближчим часом", - резюмувала експертка.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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Енергетики