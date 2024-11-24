В EBA назвали 3 причини, які заважають швидкій відбудові енергетики

"Через постійні атаки постає логічне питання про побудову нових потужностей. Та попри це, перспективи нової генерації залишаються туманними", - заявила Скороход.

За її словами, першою проблемою є те, що інвестори не бачать сенсу вкладати у ринок електроенергії, де ціни регулюються вручну.

"Прайс-кепи, встановлені ще у 2019 році, досі стримують розвиток генерації та унеможливлюють ефективний імпорт. Це змушує "Укренерго" купувати дорогу аварійну допомогу, а іноді - вводити обмеження", - пояснила Скороход.

На думку співголови комітету, попри очевидні проблеми, регулятор поки не змінив цінові обмеження.

Другою проблемою Скороход називає наявність кругових боргів в енергетиці, які обраховуються десятками мільярдів гривень.

"І це лише вершина айсбергу, бо головне, що немає бодай плану для погашення цих боргів", - підкреслює Скороход.

Ще одним важливим викликом експертка називає потребу фінансування "Укренерго" у повному обʼємі для оперативних ремонтів.

Скороход розповіла, що запропонований тариф "Укренерго" дає обережний позитивний сигнал для галузі ВДЕ. На неї закладено 23,7 млрд грн, також НКРЕКП пропонує включити в тариф минулорічні борги у 2,7 млрд грн.

"Тому інвестори сподіваються, що рішення буде прийнято найближчим часом", - резюмувала експертка.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.