"Є воля до боротьби": Тайвань вивчає досвід України на випадок вторгнення Китаю

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією і останніми роками посилив військовий тиск на острів, зокрема провівши кілька раундів великих військових навчань.

"Ми сподіваємося дізнатися з досвіду України, як приватні компанії допомогли підвищити стійкість її уряду і суспільства під час війни", - сказав високопоставлений співробітник служби безпеки Тайваню.

Чиновник вказав на компанії в Україні, включно з Uber і Microsoft, яка продовжувала надавати найважливіші послуги.

Серед ідей, які Тайвань черпає з України, - включення супермаркетів у державну розподільчу мережу постачань і використання послуг таксі для екстрених медичних випадків, як-от здача крові, коли система охорони здоров'я перевантажена.

Чиновник повідомив, що уряд працює над встановленням зв'язків між тайванськими компаніями та їхніми колегами в Україні, щоб допомогти тайванським фірмам швидко поліпшити планування дій у надзвичайних ситуаціях.

"У нас є воля до боротьби, і тепер ми повинні також уважно вивчити нашу волю до підготовки", - сказав чиновник. Тайвань модернізує свої системи оповіщення про повітряну тривогу і сховища, беручи до уваги уроки країн Північної Європи і Балтії, додав чиновник.

Плани Тайваню

Цього тижня в Тайбеї відбувся закритий семінар із підготовки, включно з підготовкою з накопичення запасів і цивільної оборони, у якому взяли участь співробітники служб безпеки Тайваню і високопоставлені дипломати з таких країн, як США, Японія та Австралія.

Енді Хандер, який очолює Американську торговельну палату в Україні і виступає на семінарі, заявив журналістам, що уряд Тайваню має створити резервні онлайн-системи, вказавши на російські кібератаки, спрямовані на паралізацію української інфраструктури до перших ракетних ударів.

"Ми побачили, що під час Другої світової війни найбезпечніше місце для критично важливої інфраструктури - це тунелі. Сьогодні найбезпечніша інфраструктура - у хмарах", - сказав Хандер, додавши, що платіжні сервіси, як-от Mastercard і Visa, продовжують працювати і забезпечують фінансову стабільність.

Коли його запитали, як уряду Тайваню слід підготуватися, він зазначив такі сфери, як Технології, банківська справа, продукти харчування, доставка, роздрібна торгівля.