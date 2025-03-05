"Є воля до боротьби": Тайвань вивчає досвід України на випадок вторгнення Китаю

Тайвань вчиться у компаній в Україні, які продовжують працювати під час боротьби країни з Росією. Острів прискорює планування дій у надзвичайних ситуаціях на тлі зростаючих загроз з боку Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією і останніми роками посилив військовий тиск на острів, зокрема провівши кілька раундів великих військових навчань.
"Ми сподіваємося дізнатися з досвіду України, як приватні компанії допомогли підвищити стійкість її уряду і суспільства під час війни", - сказав високопоставлений співробітник служби безпеки Тайваню.
Чиновник вказав на компанії в Україні, включно з Uber і Microsoft, яка продовжувала надавати найважливіші послуги.
Серед ідей, які Тайвань черпає з України, - включення супермаркетів у державну розподільчу мережу постачань і використання послуг таксі для екстрених медичних випадків, як-от здача крові, коли система охорони здоров'я перевантажена.
Чиновник повідомив, що уряд працює над встановленням зв'язків між тайванськими компаніями та їхніми колегами в Україні, щоб допомогти тайванським фірмам швидко поліпшити планування дій у надзвичайних ситуаціях.
"У нас є воля до боротьби, і тепер ми повинні також уважно вивчити нашу волю до підготовки", - сказав чиновник. Тайвань модернізує свої системи оповіщення про повітряну тривогу і сховища, беручи до уваги уроки країн Північної Європи і Балтії, додав чиновник.
Цього тижня в Тайбеї відбувся закритий семінар із підготовки, включно з підготовкою з накопичення запасів і цивільної оборони, у якому взяли участь співробітники служб безпеки Тайваню і високопоставлені дипломати з таких країн, як США, Японія та Австралія.
Енді Хандер, який очолює Американську торговельну палату в Україні і виступає на семінарі, заявив журналістам, що уряд Тайваню має створити резервні онлайн-системи, вказавши на російські кібератаки, спрямовані на паралізацію української інфраструктури до перших ракетних ударів.
"Ми побачили, що під час Другої світової війни найбезпечніше місце для критично важливої інфраструктури - це тунелі. Сьогодні найбезпечніша інфраструктура - у хмарах", - сказав Хандер, додавши, що платіжні сервіси, як-от Mastercard і Visa, продовжують працювати і забезпечують фінансову стабільність.
Коли його запитали, як уряду Тайваню слід підготуватися, він зазначив такі сфери, як Технології, банківська справа, продукти харчування, доставка, роздрібна торгівля.
Нагадаємо, президент КНР Сі Цзіньпін оголосив Тайвань "недоторканною територією Китаю" і заявив про намір "возз'єднати" острів із комуністичною диктатурою КНР.