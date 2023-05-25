ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Є влучання. В мережі показали відео атаки дронів на унікальний корабель РФ

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 16:26
Є влучання. В мережі показали відео атаки дронів на унікальний корабель РФ Фото: у мережі показали відео атаки дронів на унікальний корабель РФ (kchf.ru)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилося відео атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", що знаходився в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кордон 91".

На відео можна побачити, як один морський безпілотник підбив російський унікальний корабель.

При цьому про те, чи змогли інші дрони успішно атакувати корабель Чорноморського флоту РФ, - невідомо.

Атака на корабель РФ

Учора, 24 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що дрони рано-вранці атакували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило спробу атаки на судно за допомогою трьох безпілотних катерів, звинувативши Україну. У відомстві країни-агресора заявили, що всі цілі, за допомогою яких намагалися атакувати корабель, було знищено. При цьому міністерство показало ймовірне відео знищення лише одного катера.

"Іван Хурс"

Зазначимо, що "Іван Хурс" - це перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ. Воно може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту РФ. Він був спущений на воду лише у 2017 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Черное море Військова техніка Черноморский флот Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром