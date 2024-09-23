Є випадки, коли це обов'язково. Навіщо прив'язувати номер телефону до паспортних даних

Коли смартфон може "вийти з експлуатації"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що більшість пристроїв мають певний термін служби, після якого вони перестають отримувати оновлення та стають вразливими до загроз безпеки.

Це не означає, що гаджет перестане працювати (принаймні не одразу). Проте він може почати "глючити", працювати повільніше або з помилками.

Визначити, коли пристрій вийде з експлуатації, можна за допомогою одного простого трюку, який допоможе дізнатися дату завершення підтримки.

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