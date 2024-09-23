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Є випадки, коли це обов'язково. Навіщо прив'язувати номер телефону до паспортних даних

Ідентифікація дозволяє, зокрема, відновити дані користувача (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У деяких випадках ідентифікація номера мобільного телефона - прив'язка до паспортних даних - є не лише корисною, а й просто необхідною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Навіщо прив'язувати номер телефону до паспорта

Нещодавно у НКЕК нагадали, що ідентифікація - це прив'язка номера телефону до паспортних даних.

При цьому користувач, як ідентифікований абонент, отримує низку переваг:

  • у разі втрати мобільного телефона ідентифікація дозволяє відновити дані користувача та зберегти номер
  • ідентифікація є обов'язковим етапом в отриманні послуг перенесення номера та інших послуг мобільного зв'язку
  • ідентифікація абонента не порушує приватність
  • ідентифікація зменшує ризик шахрайства та кіберзлочинності

Допис НКЕК (скриншот: facebook.com/NCEC.gov.ua)

Коли смартфон може "вийти з експлуатації"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що більшість пристроїв мають певний термін служби, після якого вони перестають отримувати оновлення та стають вразливими до загроз безпеки.

Це не означає, що гаджет перестане працювати (принаймні не одразу). Проте він може почати "глючити", працювати повільніше або з помилками.

Визначити, коли пристрій вийде з експлуатації, можна за допомогою одного простого трюку, який допоможе дізнатися дату завершення підтримки.

Читайте також, чому ніколи не варто робити покупки в Інтернеті через смартфон.

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