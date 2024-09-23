ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Є випадки, коли це обов'язково. Навіщо прив'язувати номер телефону до паспортних даних

Понеділок 23 вересня 2024 09:56
UA EN RU
Є випадки, коли це обов'язково. Навіщо прив'язувати номер телефону до паспортних даних Ідентифікація дозволяє, зокрема, відновити дані користувача (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У деяких випадках ідентифікація номера мобільного телефона - прив'язка до паспортних даних - є не лише корисною, а й просто необхідною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Навіщо прив'язувати номер телефону до паспорта

Нещодавно у НКЕК нагадали, що ідентифікація - це прив'язка номера телефону до паспортних даних.

При цьому користувач, як ідентифікований абонент, отримує низку переваг:

  • у разі втрати мобільного телефона ідентифікація дозволяє відновити дані користувача та зберегти номер
  • ідентифікація є обов'язковим етапом в отриманні послуг перенесення номера та інших послуг мобільного зв'язку
  • ідентифікація абонента не порушує приватність
  • ідентифікація зменшує ризик шахрайства та кіберзлочинності

Є випадки, коли це обов'язково. Навіщо прив'язувати номер телефону до паспортних даних

Допис НКЕК (скриншот: facebook.com/NCEC.gov.ua)

Коли смартфон може "вийти з експлуатації"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що більшість пристроїв мають певний термін служби, після якого вони перестають отримувати оновлення та стають вразливими до загроз безпеки.

Це не означає, що гаджет перестане працювати (принаймні не одразу). Проте він може почати "глючити", працювати повільніше або з помилками.

Визначити, коли пристрій вийде з експлуатації, можна за допомогою одного простого трюку, який допоможе дізнатися дату завершення підтримки.

Читайте також, чому ніколи не варто робити покупки в Інтернеті через смартфон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зв'язок Мобільний трафік Смартфони Паспорт України
NEWS
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади