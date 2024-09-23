Есть случаи, когда это обязательно. Зачем привязывать номер телефона к паспортным данным

В некоторых случаях идентификация номера мобильного телефона - привязка к паспортным данным - не только полезна, но и просто необходима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

При этом пользователь, как идентифицированный абонент, получает ряд преимуществ:

Недавно в НКЭК напомнили, что идентификация - это привязка номера телефона к паспортным данным.

Когда смартфон может "выйти из эксплуатации"

Напомним, ранее мы рассказывали, что большинство устройств имеют определенный срок службы, после которого они перестают получать обновления и становятся уязвимыми к угрозам безопасности.

Это не означает, что гаджет перестанет работать (по крайней мере, не сразу). Однако он может начать "глючить", работать медленнее или с ошибками.

Определить, когда устройство выйдет из эксплуатации, можно с помощью одного простого трюка, который поможет узнать дату завершения поддержки.

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