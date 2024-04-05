Е-система замість чиновника: українці стали частіше звертатись за адмінпослугами в ЄДЕССБ

За її словами, приріст як користувачів, так і кількості послуг, отриманих представниками будспільноти за допомогою е-системи, не викликає подиву з огляду на те, що цифровізація процесів значно спрощує отримання адмінпослуг в сфері будівництва без бюрократії та хабарів, а виведення за дужки людського фактора мінімізує корупційні ризики.

"За попередніми підрахунками, антикорупційний ефект в сфері будівництва за 3 роки роботи ЄДЕССБ сягає більше ніж 11 млрд грн. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік. Тому надалі - задля посилення актикорупційного курсу, ми плануємо розширювати функціонал ЄДЕССБ - для більшої кількості об’єктів з вищими класами наслідків, ніж СС1", - повідомила Шуляк.

Йдеться, зокрема, про запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку.

Також наступним кроком повинно стати введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі та підвищення персональної відповідальності за незаконні дії завдяки цифровому сліду усіх учасників будівельного процесу.

"З появою ЄДЕССБ всі процеси відбуваються в онлайн-форматі, кожен крок фіксується, а будь-які спроби шахрайства одразу помітні в е-системі. На момент її запуску перехід від паперових форм документообігу до електронних здавався суб‘єктам містобудування чимось неможливим. А зараз ЄДЕССБ стала не лише звичною, але і обов‘язковою", - підкреслила вона.

За її словами, у першому кварталі 2024 року зростання обсягів наданих адмінпослуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає в середньому 20-40%. Так, за перший квартал 2024 року в е-системі зареєстрували:

180,4 тисяч відомостей про технічну інвентаризацію (160,3 тисяч за аналогічний період 2023 року);

33,84 тисячі дозвільних документів (26,9 тисяч за аналогічний період 2023 року);

6,8 тисяч проєктної документації (5,2 тисяч за аналогічний період 2023 року);

4,9 тисяч містобудівних умов і обмежень (3,3 тисячі у першому кварталі 2023 року).

За останній місяць автоматично вже зареєстровано 3,5 тисячі майбутніх об’єктів нерухомості. Загалом, на ЄДЕССБ доступна інформація про 68 об’єктів, на які зареєстровано заяви від замовників будівництва про реєстрацію СМП. А користувачами е-системи розпочато внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права на більш ніж 100 об'єктів будівництва.

"Реформуючи будівельну галузь, ми зобов’язали всіх забудовників реєструвати спеціальне майнове право у ЄДЕССБ. Це не тільки гарантує захист людей, які інвестують у будівництво власного житла, від шахрайства, але й допоможе створити базу доброчесних забудовників", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, у березні 2023 року Кабмін видав постанову "Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки".

Згідно з нею, до грудня 2025 року всю містобудівну документацію потрібно інтегрувати до Єдиної електронної системи у сфері будівництва.