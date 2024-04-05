Е-система замість чиновника: українці стали частіше звертатись за адмінпослугами в ЄДЕССБ

До грудня 2025 року у Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) потрібно буде інтегрувати всю містобудівну документацію. Втім вже зараз за допомогою е-системи надається все більше адмінпослуг для будівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
За її словами, приріст як користувачів, так і кількості послуг, отриманих представниками будспільноти за допомогою е-системи, не викликає подиву з огляду на те, що цифровізація процесів значно спрощує отримання адмінпослуг в сфері будівництва без бюрократії та хабарів, а виведення за дужки людського фактора мінімізує корупційні ризики.
"За попередніми підрахунками, антикорупційний ефект в сфері будівництва за 3 роки роботи ЄДЕССБ сягає більше ніж 11 млрд грн. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік. Тому надалі - задля посилення актикорупційного курсу, ми плануємо розширювати функціонал ЄДЕССБ - для більшої кількості об’єктів з вищими класами наслідків, ніж СС1", - повідомила Шуляк.
Йдеться, зокрема, про запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку.
Також наступним кроком повинно стати введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі та підвищення персональної відповідальності за незаконні дії завдяки цифровому сліду усіх учасників будівельного процесу.
"З появою ЄДЕССБ всі процеси відбуваються в онлайн-форматі, кожен крок фіксується, а будь-які спроби шахрайства одразу помітні в е-системі. На момент її запуску перехід від паперових форм документообігу до електронних здавався суб‘єктам містобудування чимось неможливим. А зараз ЄДЕССБ стала не лише звичною, але і обов‘язковою", - підкреслила вона.
За її словами, у першому кварталі 2024 року зростання обсягів наданих адмінпослуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає в середньому 20-40%. Так, за перший квартал 2024 року в е-системі зареєстрували:
За останній місяць автоматично вже зареєстровано 3,5 тисячі майбутніх об’єктів нерухомості. Загалом, на ЄДЕССБ доступна інформація про 68 об’єктів, на які зареєстровано заяви від замовників будівництва про реєстрацію СМП. А користувачами е-системи розпочато внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права на більш ніж 100 об'єктів будівництва.
"Реформуючи будівельну галузь, ми зобов’язали всіх забудовників реєструвати спеціальне майнове право у ЄДЕССБ. Це не тільки гарантує захист людей, які інвестують у будівництво власного житла, від шахрайства, але й допоможе створити базу доброчесних забудовників", - підсумувала Шуляк.
Нагадаємо, у березні 2023 року Кабмін видав постанову "Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки".
Згідно з нею, до грудня 2025 року всю містобудівну документацію потрібно інтегрувати до Єдиної електронної системи у сфері будівництва.
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