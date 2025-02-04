Є шанси на домовленість з США щодо експорту української сталі, - Качка

Попри запровадження тарифів на імпорт з Канади, Мексики та ЄС, про які проголосила США, Україна має продовжувати експорт своєї продукції, і працювати над відміною торгівельних обмежень з найближчими партнерами.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Він підкреслив, що у випадку США треба брати до уваги, що український експорт в 2024 році склав 869 млн доларів - 2,08% всього експорту. Обсяги зросли на 67% у порівнянні з 2023 - через те, що левова частка нашого експорту до США це метал, який почав транспортуватися морем.

"В той самий час імпорт зі США склав 3,4 млрд доларів, або 4,95% від всього імпорту до України. Цифра величезна, та в ній домінує безпекова складова і вживані машини. За логікою президента США, Україна заслуговує на скасування тарифів, щоб вирівняти торгівлю. Вряд чи це найбільш ймовірний сценарій. Але є шанси на прагматичну домовленість зі США щодо тарифів на сталь", - наголосив Качка.

Він також підкреслив, що потрібні заходи щодо кореляції товаропотоків — наприклад, коли ЄС запровадив захисні заходи по сталі як реакцію на мита Трампа, але під заходи ЄС потрапила і Україна.

"Тому головний фокус зараз - підтримувати і розвивати відносини, і знімати тарифи з ближчими торговими партнерами", - резюмував Качка.

Як відомо, США нещодавно почали комплексний перегляд своїх торгівельних відносин. Виконавча постанова, оприлюднена на сайті Білого дому, зокрема, наказує відповідним відомствам дослідити причини дефіциту торгівлі Америки з іноземними державами, виявити несправедливу торгівельну практику та переглянути чинні торгівельні угоди.

Наразі у США введено сім антидемпінгових заходів проти української металопродукції, і чотири з них були запроваджені ще до 2001 року. У Канаді діють 2 антидемпінгові заходи, однак ця країна тимчасово призупинила їх застосування до українського експорту.