Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати державний ПриватБанк

"ПриватБанк належить до критичної інфраструктури. І дуже важливо, щоб під час війни він перебував у державній власності. А після війни ПриватБанк може бути не державним", - сказав він.

Як зазначив Заіграєв, це не обов’язково означає, що новий власник буде більш ефективний. "Але якщо не приватизувати Приват, то дуже велика частка банківського сектору залишиться в руках держави. І держава в першу чергу зацікавлена в приватизації банку", - вважає банкір.

За його словами, у державних підприємств схильність до ризику нижча, ніж у приватних.

"Керівники банку відповідають перед державою за ті рішення, які ми приймаємо. Для економічного розвитку приватизація ПриватБанку була би дуже непоганим рішенням. Разом з тим моделі приватизації можуть бути різні. Не обов’язково держава має продавати всі 100% належного їй банку. Подивіться, до прикладу, на банківський сектор Польщі. Там найбільші банки мають частку держави в капіталі", - додав Заіграєв.

На його думку, при продажу банку акціонером буде ухвалено той варіант, який визнають найефективнішим для економіки і держбюджету. "Зараз говорити про це зарано. Але точно будуть розглядатися різні варіанти", - сказав він.