UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати державний ПриватБанк

Фото: ПриватБанк можуть продати тільки після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Уряд зацікавлений в продажу усього ПриватБанку або його частини, щоб знизити частку держави на ринку. Але це доцільно робити тільки після закінчення війни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав члена правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

"ПриватБанк належить до критичної інфраструктури. І дуже важливо, щоб під час війни він перебував у державній власності. А після війни ПриватБанк може бути не державним", - сказав він.

Як зазначив Заіграєв, це не обов’язково означає, що новий власник буде більш ефективний. "Але якщо не приватизувати Приват, то дуже велика частка банківського сектору залишиться в руках держави. І держава в першу чергу зацікавлена в приватизації банку", - вважає банкір.

За його словами, у державних підприємств схильність до ризику нижча, ніж у приватних.

"Керівники банку відповідають перед державою за ті рішення, які ми приймаємо. Для економічного розвитку приватизація ПриватБанку була би дуже непоганим рішенням. Разом з тим моделі приватизації можуть бути різні. Не обов’язково держава має продавати всі 100% належного їй банку. Подивіться, до прикладу, на банківський сектор Польщі. Там найбільші банки мають частку держави в капіталі", - додав Заіграєв.

На його думку, при продажу банку акціонером буде ухвалено той варіант, який визнають найефективнішим для економіки і держбюджету. "Зараз говорити про це зарано. Але точно будуть розглядатися різні варіанти", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні шість державних банків. Їхня частка в чистих активах банків станом на 1 травня 2024 року становить 53%. Частка ПриватБанку - 22%. Водночас чистий прибуток ПриватБанку за перші чотири місяці 2024 року склав 17,5 млрд гривень - це третина усього прибутку банків (52 млрд гривень).

Останні меморандум з МВФ передбачає, що два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкБанки