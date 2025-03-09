"Є потреба написати за тих, хто цього не зробить". Історія поета, який вступив до лав ЗСУ
На фронті Україну зараз захищають ті, хто раніше працювали менеджерами, продавцями, айтішниками, займалися творчістю. Військовий Артрур Дронь продовжує писати вірші і у війську. Вже три роки він боронить нашу країну у лавах ЗСУ. Про свій бойовий досвід, поранення, ставлення до мобілізації, російської мови і про літературу під час війни – у інтерв'ю для РБК-Україна.
До великого вторгнення Артур Дронь працював у "Видавництві Старого Лева", писав вірші. До війська потрапив 2 березня 2022 року, став служити у 125 бригаді на посаді стрільця. Військові виконували завдання На Запорізькому напрямку. Під час одного з бою Артур отримав поранення і нині проходить реабілітацію у Львові.
В інтерв’ю для РБК-Україна він розповів про перше поранення, поезію на фронті, роль літератури у висвітленні війни в Україні за кордоном, ставлення у війську до можливих мирних переговорів, мобілізацію та демобілізацію військових.
– Чи це перше твоє поранення?
– Це перше серйозне поранення. І, дай боже, останнє. До цього були контузії, як дуже багато в кого, і обмороження нижніх кінцівок.
Поранення виявилося доволі складним, на стабілізаційному пункті я одразу не розумів його серйозності. Дізнався, що поранило зі спини: і стегно, плече, ногу, і найбільше руку. А згодом виявилося, що в руці складний перелом променевої кістки і вирвано шматок нерва. Тому в мене немає чутливості на кількох пальцях та частині долоні, і дуже обмежена рухливість пальців і руки. За цей час я переніс 5 операцій, ще одна попереду. Лікування виявилося значно довшим і складнішим, ніж я міг подумати спочатку.
– Як відчувається зараз життя серед цивільних? Чи дратує щось? Чи щось шокує?
– У мене певне такий класичний середньостатистичний випадок, коли людина з фронту повертається в тилове місто. Не подобається і не комфортно серед великого скупчення людей. Намагаюся уникати центр міста, уникати якісь "двіжі", заклади. А з людей мало з ким із цивільних спілкуюся, хіба з деякими друзями.
Зараз моє оточення – це мої побратими, основна частина яких зараз також у Львові: хтось після поранення, хтось на лікуванні. Я спілкуюся з ними, зі своєю сім’єю та з лікарями. А спілування з іншими людьми є доволі мало.
Складно бачити побутові прояви великого нерозуміння того, що зараз діється з країною, такої якоїсь байдужості.
Я одного разу обирав у супермаркеті вино, а біля мене стояли два чоловікивіком 40+, і я чув як вони між собою розмовляли. "Треба щоб був якийсь мирний договір і зупинили війну, бо в мене закінчується магістратура. Хіба треба буде платити ще й за аспірантуру. Але все одно якийсь період броні не буде…". Ситуації, коли чітко бачиш, що це дійсно два різні світи.
Артур Дронь служить на посаді стрільця з весни 2022 року
Я насправді думаю, що нас ще чекає стільки проблем після закінчення війни… Як нам всім жити в одній країні? Тим, хто щось робить весь цей час, і тим, хто служить, і тим, кому байдуже, і тим, хто переховується від повістки. Як ми всі маємо вживатися? Я не знаю.
– Який був найважчий день на фронті?
– Це дні, коли ми втрачали когось із наших. Коли гинув хтось із побратимів. Ці дні завжди були найважчими, найгіршими. Це важче за фізичні труднощі, пов’язані з бойовими діями чи погодними умовами.
– Як у війську ставляться до можливих переговорів між Україною та РФ? І чи впливає це на мотивацію?
– Я не можу сказати загальну думку, як це сприймається у війську. Очевидно, що у війську люди з різними поглядами, різними очікуваннями і прогнозами. Що стосується мого оточення, моїх побратимів і наших розмов, то ми слідкуємо за новинами, і також маємо відчуття, що все рухається таки до якихось переговорів, до якоїсь можливо заморозки фронту, договорів. І з тривогою очікуємо, на яких умовах це буде. Що доведеться віддати? З чим доведеться змиритися? Стараємося не створювати собі якихось ілюзій.
Про літератуту під час війни
– На початку вторгнення ти взагалі перестав писати вірші. Чому так сталося? Що на тебе повпливало в той момент і коли зрозумів, що хочеш повернутися до поезії?
– Я зіткнувся з тим, що відчув якусь таку велику безпорадність мови, письма – всього, що з тим пов’язане. Коли ми стикнулися з таким рівнем жаху, жорстокості, сюру, що відбувається навколо. Щось таке, як написання текстів, і віршів, видалося непотрібним, беззмістовним.
Важливішими видавалися практичні речі, як от участь в цих подіях у ролі військового. Тому все почалося із великої зневіри у письмі. Така була перша реакція. А з часом треба було все переосмислити, відійти від тієї мови, того ставлення до письма, яке було раніше. Потрібен був час, інший погляд і ставлення до роботи зі словами, інший стосунок з мовою, ніж він був раніше. Я тішуся, що не залишився в тій мовчанці, і продовжив писати.
На деякий час Артур припиняв писати, але зараз готує нову збірку прози
– Який був перший написаний вірш після такої мовчанки? Що надихнуло його написати?
– Я насправді не пригадую, який конкретно був першим. Точно одним з перших, який є в книжці "Тут були ми" називається "Ізюмське причастя". Це було після того як з’явилася правда про ті поховання, про кількість загиблих, закатованих, вбитих в Ізюмі.
Але в цьому контексті, віршів про такі події, важко вживати слово “натхнення” чи “надихало” бо це асоціюється з чимось позитивним. Було б дивно казати, що щось надихнуло на вірш про смерть. Натхнення ніякого, просто з досвідом приходить потреба прописати його. Сказати від імені когось, хто це не скаже, бо його вже немає. Або він є живий-здоровий, але цього не напише. І я розумію, що у мене є можливість написати це за нього.
Розумію, що речі, які він говорив або показав собою, могли б комусь сказати дещо важливе. Тобто тут не про натхнення, а інколи про потребу говорити, інколи про потребу переосмислити для себе якісь речі. А на загал закарбувати те, якими поміж всього цього хаосу, страждань можуть бути люди. Як вони виживають, як вони один з одним живуть, як вони в таких випробуваннях не здаються. Це про бажання написати як люди у цьому всьому залишаються людьми.
– Для тебе зараз поезія це про творчість чи про документалізацію війни?
– Все-таки вбачаю в цьому більше творчість. Вірші – це художня література. Один з таких аспектів, як працює поезія є те, що автор бере особистий досвід, робить з нього текст наче універсалізуючи, а потім кожен читач вбачає в ньому щось особисте вже для себе. Це така подвійна конвертація досвіду. А з документалістикою, із просто записуванням подій, воно по-іншому працює, на мою думку.
– Чи можна виокремити якийсь жанр літератури (поезія або проза) зараз як основний?
– Це різні жанри літератури, які реагують по-різному. І в різний час. На важливі, визначальні події, як от повномасштабне вторгнення, найперше реагує поезія. Це така емоційна швидка реакція. Інші жанри спочатку мовчать. У нас одразу в 2022 році був сплеск поезії: і потужної, і не зовсім. Її було багато, вона була різна. Поетичні реакції були одразу, а в 2023-му вже був сплеск книжок із тією поезією.
Наступним жанром реагує есеїстика. Така коротка проза. І зараз, мені здається, час, коли цей жанр стає актуальнішим. Наприкінці цього року, буде сплеск есеїстики, бо очікуються збірки короткої прози від багатьох українських авторів.
А художня проза буде наприкінці – романи про війну, про такі трагічні й визначальні події з'являються останніми. Зазвичай вони з’являються, коли пройде час. Коли цей досвід вже витриманий, обдуманий, коли ти краще від нього відсторонений. Можливо, автори використовують записи, спогади, які робили в реальному часі, але самі художні твори зазвичай з’являються трохи пізніше. Тому я би не казав, що якийсь із жанрів головніший, вони реагують поступово і по-різному.
– Як думаєш, чи може література бути інструментом розповіді світу про війну в Україні?
– Однозначно може. І це одна з головних завдань художньої літератури у наш час. Тому що важливу роль відіграє та штука з особистим досвідом.
Коли іноземці дізнаються про події в Україні з новин, тим більше зараз, вони реагують на це все простіше, для них це стає рутиною: яке місто взяли, яке місто втратили, скільки людей загинули, чи був обстріл. А коли вони читають про ці події з художньої літератури, зокрема з віршів, вони дізнаються про емоційні стани людини, про особистий досвід людини в цей час, як це переживають такі ж люди, як вони.
Книга Артрута Дроня перекладена на кілька мов
Моя книжка перекладена на кілька мов, і я розмовляв про це з перекладачем на шведську Мікаелем Нюдалем. Він говорив, що йому важливо шведам показувати те, що в Україні беруть участь у війні, захищають незалежність такі ж звичайні прості люди, як шведи, які це читають. Пересічні європейці можуть думати, що українська армія – це армія, де тільки професійні військові, які роками для цього вчилися. І вони не асоціюють себе, якогось офісного працівника з армією.
Література, якісь такі тексти, показують їм і нагадують, що українська армія – це такий самий офісний працівник, чиїй сім’ї почала загрожувати загибель. Такі ж звичайні продавці, студенти, ІТ-шники. Це такі ж звичайні люди, але вони поставлені в обставини, коли їм доводиться брати до рук зброю та вступати в армію.
Художня література, яку перекладають, і видають, презентують за кордоном, дуже сильно б’є в цю точку. В показуванні особистого досвіду. Не переказу жахіть,, а показування якою є людина в цих жахіття. І нагадування, що в цих жахіття перебувають такі ж люди, як ті, хто ці книжки читають.
– Чи читав свої вірші побратимам?
– Таке рідко було. Хоча, коли вже вийшла книжка і ми робили презентацію а згодом й на наступних читаннях у Львові, побратими регулярно приходили. Вони знають чим я займаюся, завжди підтримували і продовжують це робити.
– Найближчим часом плануєш видавати збірку?
– Зараз я власне працюю над новою книжкою, але вона буде не поетичною. Це книга короткої прози. Ближче до збірки есеїв – жанру, про який ми говорили. Це новий для мене досвід, дуже цікаво працювати з новим жанром – інший підхід, інша взаємодія з мовою, інше все. Книжка має вийти цього року – сподіваюся, що влітку – у “Видавництві Старого Лева”. Принаймні я зроблю все залежне від мене, щоб так і було. Найперше зараз потрібно її дописати і вчасно віддати видавцеві
Про мобілізацію та демобілізацію
– Що думаєш про те, як відбувається зараз мобілізація, і про те, що досі немає термінів служби для чинних військових?
– Щодо демобілізції у мене, і у всіх, з ким спілкуюся в армії, є одне основне відчуття і думка – нас як завжди обманули. Нам просто завжди в очі брешуть. Обіцяють демобілізацію, говорять, що розробляють закон і через скільки місяців він буде. Потім закон зникав, потім знову вертався. Мені здається, це дуже велика неповага до військових. Навіть не той факт, що немає демобілізації – ситуація насправді дуже складна – а те, що нам брешуть в очі.
Дуже гарно журналіст Павло Казарін про це писав, що потрібно мати сміливість говорити нам правду. Якщо немає можливості проводити демобілзацію, то треба так сказати. А обіцяти, будувати якісь терміни, обманювати – це дорога в нікуди.
Стосовно мобілізації, то я вважаю, що вона провалена, і має бути серйознішою та масовішою, ніж є зараз. Дивні речі з економічним бронюванням. Дивно те, якою зараз є кількість заброньованих, і співвідношення заброньованих і незаброньованих. Це якийсь жах. Те, якою є велика кількість чоловіків, які підлягають призову за всіма параметрами, але не є мобілізовані. А в цей час військовим говорять, що немає ким замінити чи підсилити. Це якісь дуже дивні речі.
Ще однією жахливою річчю є ставлення цивільних до ТЦК і всього процесу мобілізації. Люди в ТЦК не святі, було багато ганебних випадків, і кожен, хто перевищує повноваження має нести покарання, це навіть не тема для обговорень. Але ці напади на військовослужбовців, плювки на людину в формі з прапором, вбивсто військового ТЦК – це просто жах. Ці люди, які нападають на військових, мають відбувати покарання. Це має настільки різко присікатися, а таке відчуття, що воно заохочується.
Військовий про завершення війни і перемогу: головне не втратити те, що у нас ще є, не втратити більше
Щодо контрактів для хлопців віком молодше 25 років – а що із тими хлопцями, як прийшли служити ще від 2022 року молодшими 25 років? А з тими, які прийшли молодшими, але вже демобілізовані через складні поранення? Наразі багато чого не розумію. А загалом має бути серйознішою мобілізація дорослого населення.
Про російську мову
– Як ставишся до толерування російської мови та російського контенту?
– Моє особисте ставлення до всього російського – різко негативне. Як людина з армії я розумію, що частина військового середовища спілкується російською чи споживає російськомовний контент, та це єдина категорія, якій я б нічого на це не сказав. Ці люди – зовсім інша тема. Якщо він також ризикує своїм життям за нас, то як я можу йому вказувати на мову? Всередині армії це не є причиною для конфлікту.
Щодо людей, які не служать, то це залишається дивним і диким, і їм я на це можу вказати. Через три роки після початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни щодня вбивають українців, слухати російську музику, говорити російською – це себе не поважати, не поважати всіх загиблих людей.
– Що для тебе буде перемогою України?
– Дивлячись на те, як і куди все рухається, скажу, що головне не втратити те, що у нас ще є. Не втратити більше.