"Є ознаки": у Німеччині прогнозують переговори щодо закінчення війни в Україні

У Німеччині очікують на переговори щодо закінчення війни Росії проти України "незабаром". Країна хоче брати у них участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля на Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, передає DW.
Вадефуль закликав "не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів" щодо припинення війни РФ проти України.
"Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території", - каже міністр.
Тож європейцям потрібно визначити майбутній формат своїх відносин із РФ. Для цього необхідно сісти за стіл переговорів.
І, за словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися".
При цьому він впевнений, що "будь-які домовленості" щодо закінчення війни мають попередньо бути схвалені Україною.
Вадефуль вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з Росією".
"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну", - впевнений міністр.
Тому, на думку Вадефуля, "наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії".
Раніше РБК-УКраїна писало, що США не кидають ідею тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії, щоб домовитися про енергетичне перемир'я. Є можливість її проведення в Абу-Дабі.
Крім того, що посланець Трампа Джон Коул працює над обміном політичних в'язнів РФ на послаблення санкцій США.