Є лише одна книга. Де "загубилася" легендарна бібліотека Ярослава Мудрого

Наразі невідомо, де знаходиться бібліотека стародавнього київського князя Ярослава Мудрого. Єдина оригінальна книга зберігається у муніципальній бібліотеці у Франції.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.
За дослідженнями, бібліотека могла бути розташована на південних хорах біля сходової вежі у Софії Київській. При бібліотеці був також скрипторій, в якому переписували книги й робили переклади.
“Припущень було багато різних. До мене навіть приходили ясновидці, які магічними речами намагались вияснити, де може бути бібліотека й розказували: то там, то там. Але поки все без результатів. Єдина книга, яка до нас повернулась – це факсимільна копія Реймського Євангелія, на якому присягала Анна Ярославівна, коли виходила заміж за французького короля Генріха І”, - сказала Неля Куковальська, відповідаючи на питання стосовно місцезнаходження бібліотеки.
Сама книга зберігалась у Реймській муніципальній бібліотеці (Франція). Куковальска розповіла, що бачила це Євангеліє на виставці "Святая Русь", яку провела Москва у Луврі у 2008 або 2009 році.
З її слів, тоді директор Лувра Анрі Луаретт порадив показати світу, що Русь пішла з Києва, а не Москви, й французи хотіли частину української колекції взяти на виставку, але тодішній міністр культури Василь Вовкун заявив, що "це недоречно".
“Ми не представили свою колекцію. Я сама полетіла на ту виставку, на неї мільйони людей зі всього світу приїжджали і бачили, що "Русь почалась з Москви". Це жахливо”, - резюмує Неля Куковальська.
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