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"Є консенсус". В ОП зробили заяву про вибори президента під час війни

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Вибори президента в Україні провести під час війни неможливо. Щодо цього питання є суспільний консенсус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю The Telegraph.

"Щодо каденції президента України. Сьогодні є консенсус, що в стані війни забезпечити дійсно прозорий конкурентний електоральний процес неможливо. Це консенсус суспільний. Безпекові параметри, фінансові параметри, параметри політичної конкуренції - все це сьогодні не можна вирішити", - сказав він.

Подоляк не виключив, що думка суспільства щодо виборів в Україні може змінитися. Тоді це питання будуть обговорювати.

"Це не означає, що консенсус суспільства не може змінитись завтра. Він може змінитися й тоді будемо про це говорити. Але сьогодні президент України є абсолютно легітимною фігурою. Тому що суспільство вважає його легітимним і юридично він є легітимним", - підкреслив радник голови ОП.

Вибори під час війни

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану".

Додамо, що у жовтні 2023 року в Україні мали відбутися парламентські вибори. 

Також у 2024 році в Україні мали відбутися президентські вибори. Вони були заплановані на кінець березня.

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Офіс президентаПрезидентські вибориМихайло Подоляк