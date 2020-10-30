ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Е-декларации фактически не могут быть проверены, - НАПК

Автор: Анастасия Рокитна

Доступ к Реестру деклараций восстановлен. Однако, остались последствия вреда, причиненные антикоррупционной системе, из-за решения Конституционного суда Украины.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, электронные декларации фактически не могут быть проверены. Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

После решения суда НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции и привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, которые совершили коррупционные правонарушения и занимают ответственное и особо ответственное положение.

Агенство не может проверять отчеты политических партий, а следовательно финансировать их.

Нагалаємо, 28 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Позже в КСУ заявили, что отменили проверку электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАПКдекларация