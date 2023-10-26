UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є борги за комуналку? В ПФУ розповіли, в яких випадках субсідію призначать

Фото: у ПФУ розповіли, у яких випадках субсидію призначать попри борги за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Є декілька випадків, коли субсідію все одно можуть призначити. І це попри наявність заборгованності за комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначають в Пенсійному фонді, таких випадків три. А саме:

  • якщо документально підтверджено сплату заборгованості;
  • укладено договір про реструктуризацію заборгованності;
  • споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

В таких випадках житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Загалом же в ПФУ зазначають, що житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Субсидія в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть дати субсидію в Україні у разі продажу майна на суму понад 100 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
субсидіїСубсидії в Україні