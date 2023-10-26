Є борги за комуналку? В ПФУ розповіли, в яких випадках субсідію призначать

Як зазначають в Пенсійному фонді, таких випадків три. А саме:

якщо документально підтверджено сплату заборгованості;

укладено договір про реструктуризацію заборгованності;

споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

В таких випадках житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Загалом же в ПФУ зазначають, що житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Субсидія в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть дати субсидію в Україні у разі продажу майна на суму понад 100 тисяч гривень.