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Є борги за комуналку? В ПФУ розповіли, в яких випадках субсідію призначать

Україна, Четвер 26 жовтня 2023 11:59
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Є борги за комуналку? В ПФУ розповіли, в яких випадках субсідію призначать Фото: у ПФУ розповіли, у яких випадках субсидію призначать попри борги за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Є декілька випадків, коли субсідію все одно можуть призначити. І це попри наявність заборгованності за комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначають в Пенсійному фонді, таких випадків три. А саме:

  • якщо документально підтверджено сплату заборгованості;
  • укладено договір про реструктуризацію заборгованності;
  • споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

В таких випадках житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Загалом же в ПФУ зазначають, що житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Субсидія в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть дати субсидію в Україні у разі продажу майна на суму понад 100 тисяч гривень.

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