Есть долги за коммуналку? В ПФУ рассказали, в каких случаях субсидию назначат

Есть несколько случаев, когда субсидию все равно могут назначить. И это, несмотря на наличие задолженности за коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Как отмечают в Пенсионном фонде, таких случаев три. А именно:

если документально подтверждена уплата задолженности;

заключен договор о реструктуризации задолженности;

потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть определение об открытии производства по делу).

В таких случаях жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона.

В ПФУ отмечают, что жилищная субсидия не назначается, в том числе на следующий период, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшую в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения по назначению жилищной субсидии) превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, ранее РБК-Украина рассказывало, могут ли дать субсидию в Украине в случае продажи имущества на сумму более 100 тысяч гривен.