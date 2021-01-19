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Джулиани опроверг информацию о "цене на помилование" в Белом доме

США, Вторник 19 января 2021 03:14
Джулиани опроверг информацию о "цене на помилование" в Белом доме
Фото: Рудольф Джулиани (rudygiulianics.com)
Автор: Даша Харченко

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опроверг информацию о том, что заявлял о возможности купить помилование от Дональда Трампа. СМИ писали, что это стоит два миллиона долларов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Перед этим издание The New York Times сообщило, что Джулиани заявлял, что помилование от Дональда Трампа "будет стоить 2 миллиона доллара".

"Заявления о том, что я просил или получил какую-либо компенсацию за помилование для себя или кого-нибудь еще, являются ложными, дискредитирующими и злонамеренными", - заявил Джулиани.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готовится объявить около 100 помилований в свой последний полный рабочий день во вторник, 19 января. Однако в списке нет самого Трампа.

РБК-Украина писало, что Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп

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