Трамп хотел помиловать сам себя в последние дни президентства, - NYT

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.

Об этом сообщает The New York Times.

В течении последних недель Трамп обсуждал этот вопрос. Он спрашивал своих советников, следует ли ему это делать и каковы будут последствия для него с юридической и политической точек зрения.

Кроме того, Трамп рассматрива возможность помилований для своей семьи, в частности Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. Также речь шла о старшем советнике Белого дома Джареде Кушнере, а также о личном адвокате президента Рудольфе Джулиани.

Издание пишет, что интерес Трампа к вопросу помилования выходит за рамки пустых размышлений. Он долгое время утверждал, что имеет право помиловать себя, и его опрос мнений помощников, является признаком того, что он готовится это сделать.

"Он также становится все более убежденным в том, что его предполагаемые враги будут использовать рычаги правоохранительных органов, чтобы преследовать его после того, как он оставит свой пост", - говорится в статье.

Ни один президент не помиловал себя, поэтому законность будущего помилования никогда не проверялась в системе правосудия. Однако в США опасаются, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

Напомним, спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что мирно передаст власть своему преемнику Джо Байдену.