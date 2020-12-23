Джозеф Стиглиц: "Индустриализация, рост уровня образования, развитие предпринимательства - пути реального экономического развития"

В рамках партнерского вечера Киевского международного экономического форума, который состоялся 16 декабря в Киеве, состоялась онлайн-дискуссия с профессором Колумбийского университета, лауреатом Нобелевской премии по экономике Джозефом Стиглицем

Американский экономист акцентировал внимание на том, как развивающимся странам свернуть с пути существования в качестве сырьевого придатка и начать привлечение инвестиции в собственную экономику, выстраивая национальную инфраструктуру и усиливая политические институты. Стиглиц указал на тяжелые последствия нового экономического кризиса для развивающихся стран, очертив пути восстановления мировой экономики и дальнейшего перехода к ускоренному экономическому росту.

"Многие страны все еще остаются слишком зависимыми от природных ресурсов. Индустриализация, рост уровня образования, развитие предпринимательства - это пути реального экономического развития государств. К сожалению, многие развивающиеся страны преследует "ресурсное проклятие", следовательно усиливается структурная зависимость от сырьевой ренты. Поэтому, экономики должны все меньше опираться на природный ресурс", - указывает Стиглиц.

Джозеф Стиглиц считает, что основой для развития Украины в условиях возрастающей борьбы за инвестиции станет грамотное планирование государственной политики в сфере экономике, а также существенные инвестиции в образование, поскольку именно "человеческий капитал" является основой инновационных производств.

Профессор Стиглиц уверен, что ныне мир движется к многополярной модели развития, что позволит создать честные и конкурентные условия для развития стран и отдельных регионов. Экономист также отметил роль международного сотрудничества в сфере борьбы с глобальными угрозами, а также важность учитывать интересы малого и среднего бизнеса в мировой торговле.

"Мы должны обеспечить верховенство права как на международном уровне, так и внутри каждой отдельно взятой страны. Для того, чтобы действующие правила были справедливыми, мы должны сотрудничать на международном уровне. Проблемой США и Западной Европы стало то, что действующие международные торговые соглашения не уделяли должного внимания малому и среднему бизнесу. Надеюсь, что мультиполярный мир заложит фундамент условия для еще более эффективного и справедливого сотрудничества", - подытожил Джозеф Стиглиц.