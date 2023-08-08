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Джошуа отримав термінову заміну суперника: хто підмінить Вайта

Фото: Роберт Хеленіус замінить Ділліана Вайта (yle.fi)
Автор: Антон Федорців

Фінський боксер Роберт Хеленіус став оперативною заміною британцю Ділліану Вайту в прийдешньому поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Бій Джошуа – Хеленіус відбудеться 12 серпня у Лондоні. У ринг боксери вийдуть на столичній O2 Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Спершу британський боксер Джошуа повинен був зустрітися зі співвітчизником Вайтом. Обидва боксери провели повну підготовку до бою, узгодженого на початку липня. Однак, за тиждень до поєдинку Вайт провалив допінг-тест.

Джошуа намагається повернути в топ хевівейту після двох поразок від Олександра Усика. Британець втратив на користь українця чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring. Взимку він може вийти в ринг проти зіркового американця Вайлдера.

Хто такий Роберт Хеленіус

Уродженець Стокгольма, зростав у Фінляндії. Дебютував у професіональному боксі в 2008 році.

Колишній чемпіон у хевівейті за різноманітними версіями. У 2020-2021 рр. був офіційним претендентом на титул WBA. Загалом на профі-рингу провів 36 поєдинків, у яких здобув 32 перемоги та зазнав чотирьох поразок. Зокрема, останній бій – проти Деонтея Вайлдера – програв у першому ж раунді.

Прізвисько – "Північний жах". Має паспорти Швеції та Фінляндії.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Ентоні ДжошуаБокс