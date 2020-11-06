ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Джорджии, где Байден обошел Трампа, пересчитают голоса

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь американского штата Джорджия анонсировал пересчет голосов на президентских выборах. Сегодня в этом штате кандидат от демократов Джо Байден обошел действующего президента Дональда Трампа.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

В то же время менеджер по проведению голосования в Джорджии Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

По состоянию на сейчас, по данным Bloomberg, в штате Джорджия Байден опережает Трампа на 1098 голосов. Еще утром в этом штате лидировал действующий президент США.

Напомним, штаб Трампа заявил о систематических нарушениях при подсчете голосов в ряде американских штатов, в частности, Джорджии, Неваде и Пенсильвании.

В то же время демократ Джо Байден уже готовится объявить себя новоизбранным президентом США. В ближайшие часы Байден может выступить с соответствующим обращением.

Накануне Байден опередил Трампа в штате Пенсильвания. Победа в этом штате принесет демократу еще 20 голосов выборщиков к его 264.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США