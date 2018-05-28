Джорджа Буша-старшего снова госпитализировали

Политик останется в госпитале на несколько дней для наблюдения

Бывшего президента США Джорджа Буша-страшего снова госпитализировали из-за низкого давления. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт в своем Twitter.

Так, он отметил, что политик останется в госпитале на несколько дней для наблюдения.

"Бывший президент находится в сознании, ведет себя бодро и не испытывает дискомфорта", - заявил Макграт.

Ранее сообщалось, что Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови. Буш-старший уже был госпитализирован через день после похорон его жены Барбары.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) May 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в США умерла Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.

Сообщалось, что Барбара Буш находилась в критическом состоянии. Несмотря на это, она отказалась от дальнейшего лечения и решила перейти на паллиативную терапию.

Отмечается, что Буш была госпитализирована с пневмонией в декабре 2013 года. В 2008 году ею была перенесена перфорированная язва. В начале марта 2009 года Барбара Буш перенесла успешную операцию на сердце по протезированию клапана аорты.