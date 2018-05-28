Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Джорджа Буша-старшего снова госпитализировали

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 00:38
Фото: Джордж Буш-старший
Фото: Джордж Буш-старший

Политик останется в госпитале на несколько дней для наблюдения

Бывшего президента США Джорджа Буша-страшего снова госпитализировали из-за низкого давления. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт в своем Twitter.

Так, он отметил, что политик останется в госпитале на несколько дней для наблюдения.

"Бывший президент находится в сознании, ведет себя бодро и не испытывает дискомфорта", - заявил Макграт.

Ранее сообщалось, что Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови. Буш-старший уже был госпитализирован через день после похорон его жены Барбары.

Напомним, ранее сообщалось, что в США умерла Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.

Сообщалось, что Барбара Буш находилась в критическом состоянии. Несмотря на это, она отказалась от дальнейшего лечения и решила перейти на паллиативную терапию.

Отмечается, что Буш была госпитализирована с пневмонией в декабре 2013 года. В 2008 году ею была перенесена перфорированная язва. В начале марта 2009 года Барбара Буш перенесла успешную операцию на сердце по протезированию клапана аорты.

США не изменят политику по Венесуэле после освобождения американца, - Госдеп Администрация Обамы знала о роли 53 бригады ВС России в катастрофе МН17, - Observer
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, госпитализация, Джордж Буш-старший  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top