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Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 00:38
Фото: Джордж Буш-старший
Фото: Джордж Буш-старший

Політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження

Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували через низький тиск. Про це повідомив офіційний представник сім'ї Буш Джим Макграт у своєму Twitter.

Так, він зазначив, що політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження.

"Колишній президент перебуває у свідомості, веде себе бадьоро і не відчуває дискомфорту", - заявив Макграт.

Раніше повідомлялося, що Буша-старшого госпіталізували через зараження крові. Буш-старший вже був госпіталізований через день після похорону його дружини Барбари. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США померла Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша молодшого.

Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію.

Наголошується, що Буш було госпіталізовано з пневмонією в грудні 2013 року. У 2008 році нею була перенесена перфорована виразка. На початку березня 2009 року Барбара Буш перенесла успішну операцію на серці з протезування клапана аорти.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, госпитализация, Джордж Буш-старший  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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