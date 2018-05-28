Політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження

Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували через низький тиск. Про це повідомив офіційний представник сім'ї Буш Джим Макграт у своєму Twitter.

Так, він зазначив, що політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження.

"Колишній президент перебуває у свідомості, веде себе бадьоро і не відчуває дискомфорту", - заявив Макграт.

Раніше повідомлялося, що Буша-старшого госпіталізували через зараження крові. Буш-старший вже був госпіталізований через день після похорону його дружини Барбари.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) May 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США померла Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша молодшого.

Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію.

Наголошується, що Буш було госпіталізовано з пневмонією в грудні 2013 року. У 2008 році нею була перенесена перфорована виразка. На початку березня 2009 року Барбара Буш перенесла успішну операцію на серці з протезування клапана аорти.