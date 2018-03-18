Джонсон заявив про бажання Лондона розслідувати "справу Скрипаля" спільно з РФ

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон повідомив про те, що йому хотілося б, щоб Лондон вів розслідування справи про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля спільно з Москвою. Про це в неділю, 18 березня, він заявив в інтерв'ю ВВС.

Однак у Великобританії, як уточнив міністр, сумніваються в тому, що російська влада, висловлюючи бажання брати участь у цьому розслідуванні, "щира в своїх намірах".

"Насправді у нас є отримані за останні десять років свідоцтва того, що Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичної речовини з метою вбивства, але і створювала запаси "Новачка", - запевнив Джонсон, підкресливши, що в зв'язку з цим Лондон більше довіряє фахівцям міжнародної Організації по забороні хімічної зброї.

Своєю чергою перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Володимир Джабаров, коментуючи бажання Джонсона розслідувати "справу Скрипаля" разом із Москвою, заявив, що Росія готова до такої співпраці.

"Ми дуже віримо, що Лондон дійсно готовий такий доступ надати і готовий теж до такої співпраці", - сказав сенатор, зауваживши, що в Москві в цьому бачать "крок Лондона до нормалізації відносин" із Росією.

Він також підкреслив, що російські слідчі хотіли б вивчити зразки отруйної речовини, від якої постраждали Скрипалі, і "встановити істину в цій справі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великобританії є докази того, що протягом останніх десяти років Росія займалася розробкою та накопиченням запасів отруйної речовини для вбивств "Новачок".