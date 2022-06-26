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Джонсон: "вечеринка углеводородов" из России подошла к концу

Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Страны "Большой семерки" понимают, что время дешевых углеводородов из России прошло, и нужно адаптироваться и переходить на зеленую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью британского премьера Бориса Джонсона для CNN.

"Я думаю, что здесь на G7… мы все осознаем, что вечеринка углеводородов из России закончилась. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще", - отметил он.

По его словам, в долгосрочной перспективе партнеры должны вместе работать над поиском решений в зеленой энергетике.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая семерка" ищет способы ограничения цен на российскую нефть, чтобы усилить давление на Россию из-за войны в Украине и минимизировать дальнейшую инфляцию в Европе.

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Российская ФедерацияG7НефтьБорис Джонсон