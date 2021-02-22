Джонсон представил план выхода Британии из локдауна. Меры ослабят с 8 марта

Начиная с 8 марта в Британии откроются школы и университеты.

Жителям Британии будет разрешено встречаться на улице с одним человеком, который не проживает с ними под одной крышей, с целью общения и социализации.

С 29 марта ограничения смягчат вновь, разрешив людям встречаться на улице группами не более шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. Также будут разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

С 12 апреля в Соединенном Королевстве откроются второстепенные розничные магазины, парикмахерские и маникюрные салоны. С этого дня в Англии не будет комендантского часа, и не будет требования, чтобы алкоголь сопровождался "полноценной пищей". Пабы и рестораны смогут обслуживать людей на открытом воздухе.

С 17 мая большинство ограничений на открытом воздухе будет отменено при условии ограничения групп до 30 человек. Также будет разрешено пабам и ресторанам принимать посетителей в помещении. При этом откроются кинотеатры, театры, спортивные стадионы и некоторые другие учреждения.

С 21 июня будут снять все законодательные ограничения на социальные контакты, включая свадьбы.